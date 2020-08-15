live
Новости » Мир Читати новину українською

Во Франции против Nestle подали иск из-за тонн погибшей рыбы

Гибель рыбы Фото из открытых источников

Все погибло в районе 7 километров длиной и шириной 30 метров

Глава французской рыболовецкой федерации подал жалобу на глобальный продовольственный конгломерат Nestle, после того, как тысячи рыб были найдены мертвыми в реке на северо-востоке Франции. Об этом BBC

Отмечается, что несколько тонн мертвой рыбы обнаружили в реке Эна недалеко от города Шальранж за 50 км от Реймса.

Рыба погибла из-за снижения уровня кислорода в воде, сообщила местная префектура. Проводятся исследования для определения происхождения загрязнения. 

В свою очередь, президент Федерации рыбалки Арденны Мишель Адам рассказал, что жалоба против Nestle France подана за загрязнение и нарушение экологического кодекса. 

По его словам, нанесен ущерб на несколько тысяч евро. "Все погибло в районе 7 километров длиной и шириной 30 метров", - рассказал он.

"Мы уже добыли три тонны мертвой рыбы. Но еще осталось несколько. Пострадали около 14 видов, включая виды под охраной", - добавил Адам. Завод Nestlé в городе Шальранж подтвердил в своем заявлении то, что в его очистных сооружениях в воскресенье вечером произошло "случайное и непроизвольное переполнения биологических шламов, без присутствия химикатов".

"Как только мы узнали об этом в воскресенье в 23:00, мы немедленно остановили производство и прекратили разлив", - заявил директор завода

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Стало известно имя погибшего военного, который подорвался на мине на Донбассе На Донбассе один военный подстрелил другого Отмена местных выборов на Донбассе: Нимченко раскрыл сговор Банковой, военных администраций и ЦИК ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности главу Донецкой ВГА Кириленко и главу Луганской ВГА Гайдая и отменить преступный запрет выборов
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу