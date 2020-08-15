Во Франции против Nestle подали иск из-за тонн погибшей рыбы

Гибель рыбы Фото из открытых источников

Все погибло в районе 7 километров длиной и шириной 30 метров

Глава французской рыболовецкой федерации подал жалобу на глобальный продовольственный конгломерат Nestle, после того, как тысячи рыб были найдены мертвыми в реке на северо-востоке Франции. Об этом BBC .

Отмечается, что несколько тонн мертвой рыбы обнаружили в реке Эна недалеко от города Шальранж за 50 км от Реймса.

Рыба погибла из-за снижения уровня кислорода в воде, сообщила местная префектура. Проводятся исследования для определения происхождения загрязнения.

В свою очередь, президент Федерации рыбалки Арденны Мишель Адам рассказал, что жалоба против Nestle France подана за загрязнение и нарушение экологического кодекса.

По его словам, нанесен ущерб на несколько тысяч евро. "Все погибло в районе 7 километров длиной и шириной 30 метров", - рассказал он.

"Мы уже добыли три тонны мертвой рыбы. Но еще осталось несколько. Пострадали около 14 видов, включая виды под охраной", - добавил Адам. Завод Nestlé в городе Шальранж подтвердил в своем заявлении то, что в его очистных сооружениях в воскресенье вечером произошло "случайное и непроизвольное переполнения биологических шламов, без присутствия химикатов".

"Как только мы узнали об этом в воскресенье в 23:00, мы немедленно остановили производство и прекратили разлив", - заявил директор завода