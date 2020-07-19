Во Франции потушили пожар в соборе святых Петра и Павла

В Нанте горит собор twitter.com

Причины возгорания устанавливаются

В субботу, 18 июля, в средневековом соборе святых Петра и Павла, что находится во французском городе Нант, потушили пожар. Об этом сообщает France Bleu Loire Océan.

Как отмечается, огонь уничтожил значительную часть убранства храма, а также нарушил прочность здания. По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, в ближайшее время собор будет восстановлен, участие в этом примет государство.

Кроме этого, накануне прокурор Нанта заявил, что пожар в соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога. Об этом свидетельствует тот факт, что возгорание произошло в трех очагах — на уровне большого органа, а также справа и слева от вытянутой части собора, по обе стороны которой стоят колонны.

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В связи с этим прокуратура города завела дело о поджоге.

Напомним, в субботу утром, 18 июля, в городе Нант, что во Франции, загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. Пожар вспыхнул примерно в 07:30, после чего огонь начал быстро распространяться старинным зданием.