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Во Франции после убийства учителя истории тысячи людей вышли на улицы. Фото

Во Франции почтили память убитого учителя Reuters

Жители страны вышли почтить память убитого

Во Франции 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати, которого жестоко убили из-за того, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, в этот день тысячи людей собрались на центральных площадях Парижа, Страсбурга, Марселя, Лиона, Лилля, Тулузы. В акции приняли участие как отдельные граждане, так и политические партии, общественные организации и профсоюзы.

По предварительной информации, в городе Тулуза возле капитолия собрались около 5000 человек, среди которых было множество учителей. Участники акции вышли с табличкам "Я учитель", "Я учитель, я защищаю свободу слова", "Общество в опасности".

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После этого люди почтили память убитого учителя минутой молчания. 

Напомним, 16 октября возле Парижа молодой человек перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда.

Позже выяснилось, что учителя обезглавил 18-летний чеченец Абдулак Анзоров, который родом из Москвы. 

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