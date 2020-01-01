Во Франции полиция разогнала нелегальную новогоднюю вечеринку на 2 тысячи человек

Иллюстративное Фото: Aleksei Kalabin

Между правоохранителями и участниками вечеринки произошли столкновения

Во французском муниципалитете Льерон жители устроили нелегальную новогоднюю рейв-вечеринку, которую пришлось разгонять стражам порядка. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в мероприятии, которое состоялось в заброшенном ангаре приняли участие от 2 до 2,5 тысяч человек. По прибытии на место правоохранителей, отдыхающие начали бросать в них камнями. В результате, трое жандармов получили травмы, а участники вечеринки сожгли их автомобиль.

Позже полицейские отступили и попросили подкрепления для разгона вечеринки, поэтому после прибытия первых правоохранителей мероприятие длилось еще некоторое время.

Известно, что во Франции в новогоднюю ночь действовал комендантский час, поэтому жителям страны запретили покидать дома с 20:00 до 6:00. Несмотря на это были зарегистрированы массовые нарушения карантина, а также подпольные вечеринки.

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Напомним, недавно Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавирус Sars-Cov-2, который впервые нашли в Южной Африке в середине декабря. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, вернувшегося из ЮАР.