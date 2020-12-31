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Во Франции подтвердили первый случай штамма коронавируса из ЮАР

В Украине эксперты не обнаружили образцов "британского" штамма коронавируса

 Фото из открытых источников

Инфицированный новым штаммом приехал из Южной Африки

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-Cov-2, который впервые нашли в Южной Африке в середине декабря. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что мутировавший коронавирус обнаружили у человека, вернувшегося из Южно-Африканской Республики. Первый зараженный новым штаммом коронавируса проживает в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Напомним, недавно в Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса, отличающийся от того, который вызвал первую волну COVID-19. Новая разновидность вируса SARS-COV-2 временно получила название "вариант 501.V2".

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Впоследствии в Австралии зарегистрировали один случай заражения новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Тогда болезнь диагностировали у женщины из штата Квинсленд.

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