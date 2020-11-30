Во Франции перепишут закон о фото с полицейскими, спровоцировавший протесты

Во Франции хотят запретить разглашать имена полицейских в медиа Фото из открытых источников

В обществе считают, что эта статья позволит полиции действовать безнаказанно

Французское правительство решило переписать часть спорного законопроекта, который предусматривает запрет распространять фотографии с полицейскими. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Статья, которая является частью закона о глобальной безопасности, приравнивает к правонарушению фотографирование и идентификацию правоохранителей в Интернете, если это имеет целью причинение вреда. Однако в обществе считают, что эта статья позволит полиции действовать безнаказанно.

Из-за массовых протестов французское правительство предложит "полностью переписанный" текст скандальной статьи.

"Мы знаем, что сомнения все еще сохраняются. Мы должны развеять эти сомнения", - цитирует телеканал заявление лидера президентской партии LREM Кристофа Кастанера.

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Ранее сообщалось, что во Франции хотят запретить публикацию имен и фотографий полицейских в медиа с целью ограждения их от нанесения физического или психологического вреда.