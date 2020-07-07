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Во Франции пассажиры до смерти избили водителя за отказ пускать без масок

Эйфелева башня, Франция

 Фото из открытых источников

Водители автобусов сети Chronoplus в городе Байонні, в знак солидарности с коллегой, не вышли на рейсы - региональное транспортное движение нарушено

Во французском городе Байонні, неподалеку от популярного курорта Биарриц на Юго-Западе Франции, группа пассажиров до смерти избила водителя трамвайного автобуса за отказ пускать в салон без масок. Об этом сообщает издание SudOuest.

Как отмечается, нападение произошло на платформе трамвая, в воскресенье, примерно в 7 часов вечера. Водитель вышел из автобуса, чтобы уладить спор с группой людей. После того, как он отказался принимать пассажиров без билетов и масок, его жестокого избили, нанося удары по голове. После нападения пострадавший был доставлен в очень тяжелом состоянии в больнице в Байонні. У 50-летнего мужчины диагностировали смерть мозга.

Полиция начала расследование инцидента. Пять человек были взяты под стражу.

В знак солидарности с коллегой и протеста против произвола пассажиров, водители автобусов сети Chronoplus воспользовались своим правом отзыва рейсов, в результате чего была нарушена работа регионального сообщения.

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Напомним, в Киеве госпитализировали водителя трамвая, которого избили люди после замечания надеть маски. Впрочем, через месяц после этого, возникла противоположная ситуация, где уже водитель троллейбуса набросилась на мужа за замечания относительно маски.

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