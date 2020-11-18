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Во Франции официально запустили технологию 5G

Во Франции запустили 5G Фото из открытых источников

Однако, руководители нескольких муниципалитетов выступают против новейшей технологии связи из-за ее возможное негативное влияние

В среду, 18 ноября, во Франции официально запустили новейшую технологию мобильной связи 5G. Такое решение принял французский регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep, передает Укринформ.

Как отмечается, лицензии на применение 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили компании SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.

Согласно лицензионным соглашениям, операторы обязаны уплатить в государственный бюджет Франции 2,789 миллиардов евро до 2034 года. Кроме этого, была введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает технология 5G. 

Кроме этого, по данным анализа издания Le Journal du Dimanche, операторы до начала оказания услуг должны решить ряд технических и административных вопросов. В связи с этим технология 5G может стать доступной до конца ноября в нескольких крупнейших городах - Париже, Марселе, Лилле, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руэне.

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К слову, руководство нескольких муниципалитетов Франции активно выступает против внедрения технологии 5G в стране. В частности, противники технологии опасаются, что влияние 5G на здоровье людей и окружающую среду недостаточно изучено, и это может повлечь негативные последствия. 

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Напомним, весной этого года в Великобритании начались массовые поджоги башен мобильной связи. Причиной этого стало распространение в сети теорий о том, что технология 5G напрямую связана с пандемией коронавируса. 

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