Во Франции обязали носить маски для лица на работе

Фото из открытых источников

Маски должны оплачиваться работодателями

Правительство Франции обязало граждан носить маски для лица на работе, за исключением некоторых отдельных офисов. Об этом заявил министр труда Элизабет Борне, передает Le Figaro.

По её словам, до конца августа защитная маска будет обязательной в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Борне заметила, что медицинские маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.

Новости по теме: Франция сомневается в российской вакцине от COVID-19

Напомним, недавно во Франции зарегистрировали более 3 тысяч заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем со времени ослабления карантина в мае.

По оценке Агентства общественного здоровья, ситуация является рискованной в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.