Во Франции объявили наивысший уровень террористической угрозы

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Фото из открытых источников

Президент созывает завтра Совет национальной обороны

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в силу нападений, которые ранее произошли в разных французских городах, в стране объявлен наивысший уровень террористической угрозы. Об этом сообщает BFMTV.

По словам Кастекса, нападение в Ницце - варварское. Также премьер поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

"Ответ правительства будет твердым, немедленным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.

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Как отмечается, план предусматривает три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Кроме этого, известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.

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Напомним, в четверг, 29 октября, во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам.

Впоследствии было совершено еще одно нападение на людей. Так в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

В то же время во французском Лионе правоохранителям удалось задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.