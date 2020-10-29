Во Франции объявили наивысший уровень террористической угрозы
Президент созывает завтра Совет национальной обороны
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в силу нападений, которые ранее произошли в разных французских городах, в стране объявлен наивысший уровень террористической угрозы. Об этом сообщает BFMTV.
По словам Кастекса, нападение в Ницце - варварское. Также премьер поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.
"Ответ правительства будет твердым, немедленным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.
Как отмечается, план предусматривает три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.
Кроме этого, известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.
Напомним, в четверг, 29 октября, во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам.
Впоследствии было совершено еще одно нападение на людей. Так в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.
В то же время во французском Лионе правоохранителям удалось задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.