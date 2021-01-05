Во Франции обнаружили ряд захоронений бронзового века

Найденыне захоронения во Франции Фото из открытых источников

На месте хорошо сохранились камни, однако, содержимое захоронений почти полностью уничтожено

Археологи нашли во французском городе Плугонвелене более 50 захоронений, датированных периодом от 2000 до 1600 до н. э. Об этом пишет The History blog.

Раскопки в этой местности были начаты еще осенью 2020 года группой из Национального института превентивных археологических исследований. В течение двух месяцев ученым удалось найти 55 захоронений примечательного архитектурного разнообразия.

Так, исследователям удалось обнаружить каменные гробницы, деревянные гробницы, гробницы с деревянными гробами, пирамиды из камней, каменные гробницы с крышкой из каменных плит и по крайней мере одно захоронение в форме кувшина.

По словам археологов, гробницы чередуются с пустыми пространствами, что в свою очередь может объясняться семейными или общественными связями.

Отмечается, что на месте хорошо сохранились камни, однако содержимое захоронений почти полностью уничтожено воздействием внешних факторов. Лишь одна из каменных гробниц сохранила структурную целостность, достаточную для сохранения скелета покойного. Это взрослая женщина.

В то же время исследователи не обнаружили никаких погребальных приборов, что значительно усложнит установление хронологии могильника. Остатки скелета женщины будут изучены с помощью анализа ДНК.

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Напомним, ранее в Турции на полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивают в 2500 лет. Отмечается, что во время обследования 1600 квадратных метров исследователи нашли 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита.