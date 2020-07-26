live
Новости » Мир Читати новину українською

Во Франции нашли поджигателя собора в Нанте: Злоумышленник признался в преступлении

Пожар в Нантском соборе, 18 июля 2020 год Quest France

Мужчина признал свою вину после повторного задержания

Во Франции нашли поджигателя собора святых Петра и Павла в городе Нант: им оказался волонтер, который там служил. Об этом сообщает Quest France.

Как отмечается, мужчина сознался в преступлении накануне, 25 июля, после повторного задержания в его доме. По словам вандала, он поджег готический храм в трех местах, в частности, под большим и малым органами и возле электрощита. Однако, с какой целью мужчина повредил святыню, сейчас устанавливают. 

К слову, в тот день, после задержания, мужчине предъявили обвинение по статье "повреждение или разрушение имущества третьих лиц в результате поджога". Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму 150 тысяч евро. 

Новости по теме: Софийскому собору в Стамбуле предоставили статус мечети

Напомним, 18 июля во французском городе Нант загорелся католический кафедральный собор Петра и Павла. Огонь начал быстро распространяться и уничтожил значительную часть убранства храма, а также нарушил прочность здания.

Пожар ликвидировали в тот же день, после чего прокуратура завела дело о поджоге. 

Через некоторое время во Франции задержали 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Однако, тогда в прокуратуре отметили, что мужчину задержали для проверки "противоречий в его расписании", поэтому выводы делать рано.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Россия потеряла шансы нормализовать оккупацию Крыма, - Кулеба Резников объяснил задержку очередного этапа обмена удерживаемыми Назревает новая ценовая война: Очередные противоречия Москвы и Эр-Рияда Россия открывает международное авиасообщение с 1 августа
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу