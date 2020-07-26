Во Франции нашли поджигателя собора в Нанте: Злоумышленник признался в преступлении

Пожар в Нантском соборе, 18 июля 2020 год Quest France

Мужчина признал свою вину после повторного задержания

Во Франции нашли поджигателя собора святых Петра и Павла в городе Нант: им оказался волонтер, который там служил. Об этом сообщает Quest France.

Как отмечается, мужчина сознался в преступлении накануне, 25 июля, после повторного задержания в его доме. По словам вандала, он поджег готический храм в трех местах, в частности, под большим и малым органами и возле электрощита. Однако, с какой целью мужчина повредил святыню, сейчас устанавливают.

К слову, в тот день, после задержания, мужчине предъявили обвинение по статье "повреждение или разрушение имущества третьих лиц в результате поджога". Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму 150 тысяч евро.

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Напомним, 18 июля во французском городе Нант загорелся католический кафедральный собор Петра и Павла. Огонь начал быстро распространяться и уничтожил значительную часть убранства храма, а также нарушил прочность здания.

Пожар ликвидировали в тот же день, после чего прокуратура завела дело о поджоге.

Через некоторое время во Франции задержали 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Однако, тогда в прокуратуре отметили, что мужчину задержали для проверки "противоречий в его расписании", поэтому выводы делать рано.