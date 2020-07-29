Во Франции нашли место с последней картины Ван Гога с помощью столетней открытки

Локацию обнаружили благодаря изображению человека во французском регионе

Открытка, покрытая картиной "Корни деревьев" Van Gogh Museum Amsterdam

Научный руководитель "Института Ван Гога" Вутер ван дер Веен нашел место, изображенное на последней работе художника Винсента ван Гога "Корни деревьев". Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что исследователь искусства классифицировал старые открытки, которые он уже оцифровал. Они датированные периодом, когда село все еще напоминало то, где Ван Гог жил в последние месяцы и рисовал последние свои картины.

Вдруг одна из них привлекла внимание Ван дер Веена фотографией человека сзади, стоящего на дороге рядом со своим велосипедом. Вутер ван дер Веен долго осматривал изображенные рядом с велосипедистом старые деревья, корни которых подверглись эрозии. Он подумал о последней картине Ван Гога, "Корни деревьев", которую признали последней работой художника, над которой он еще работал на момент смерти.

После ослабления карантинных ограничений Ван дер Веен поехал во французский муниципалитет Овер-сюр-Уаз и нашел там в 150 метрах от отеля, где жил художник, нужные стволы деревьев. Искусствовед считает, что формы склона, корни и состав земли на открытке доказывают, что на открытке изображено место с последней картины Ван Гога.

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Напомним, недавно в американском Чикаго под одной из известных абстрактных картин испанского художника Пабло Пикассо нашли скрытый эскиз. Для этого исследователи использовали инфракрасный рентген и просканировали полотно, во время которого ученые заметили, что за картиной что-то скрыто.