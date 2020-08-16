Во Франции наибольшее суточное количество заражений со времени ослабления карантина

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За сутки коронавирус подтвердили у 3310 человек, что является наибольшим показателем со времени ослабления карантина

Во Франции вчера зарегистрировали более 3 тысяч заражений коронавирусом, что является самым большим показателем со времени ослабления карантина в мае. Об этом сообщает Агентство общественного здоровья, передает BFMTV.

За сутки коронавирус подтвердили еще у 3310 человек, что является наибольшим показателем со времени ослабления карантина, и обнаружили 17 новых очагов заражения.

По оценке Агентства общественного здоровья, ситуация является рискованной в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, в агентстве призывают людей соблюдать меры безопасности, в частности, надевать маску и соблюдать дистанцию с другими.

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Ранее сообщалось, что в течение последних суток в стране зафиксировали 1637 новых больных на коронавирус. Кроме того, за минувшие сутки 392 человека выздоровели от болезни, а 24 – умерли.