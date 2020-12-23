Во Франции начали предоставлять гражданство иммигрантам, которые помогают бороться с COVID-19

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Более 700 человек уже получили гражданство или находятся на финальных этапах его получения

Франция начала предоставлять гражданство в ускоренном порядке иммигрантам, вовлеченным в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, Министерство внутренних дел страны призвало иностранцев, которые помогают на передовой в борьбе против COVID-19, подать заявку на ускоренную натурализацию. К этой группе относятся медики, уборщики и работники магазинов.

Как отмечается, впервые инициатива по получению гражданства была объявлена в сентябре. Сейчас семьдесят четыре человека уже получили французский паспорт, еще 693 находятся на завершающей стадии. Всего на сегодня подали заявки 2890 человек.

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, работники кассы - все они доказали свою преданность нации, и сейчас очередь республики сделать шаг к ним", - говорится в заявлении офиса младшего министра по делам гражданства Марлен Скьяппа.

Обычно для получения гражданства заявитель должен прожить во Франции в течение пяти лет со стабильным доходом и продемонстрировать интеграцию во французское общество. Однако людям, которые привлечены к борьбе COVID-19, сократили этот срок только до двух лет, признавая их "великие услуги".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Франция согласилась помочь Украине с получением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.