live
Новости » Мир Читати новину українською

Во Франции начали предоставлять гражданство иммигрантам, которые помогают бороться с COVID-19

Фото из открытых источников

Более 700 человек уже получили гражданство или находятся на финальных этапах его получения

Франция начала предоставлять гражданство в ускоренном порядке иммигрантам, вовлеченным в борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает ВВС

Согласно сообщению, Министерство внутренних дел страны призвало иностранцев, которые помогают на передовой в борьбе против COVID-19, подать заявку на ускоренную натурализацию. К этой группе относятся медики, уборщики и работники магазинов.

Как отмечается, впервые инициатива по получению гражданства была объявлена в сентябре. Сейчас семьдесят четыре человека уже получили французский паспорт, еще 693 находятся на завершающей стадии. Всего на сегодня подали заявки 2890 человек.

Новости по теме: Во Франции забраковали экспресс-тест на коронавирус, распространенный и в Украине

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, работники кассы - все они доказали свою преданность нации, и сейчас очередь республики сделать шаг к ним", - говорится в заявлении офиса младшего министра по делам гражданства Марлен Скьяппа.

Обычно для получения гражданства заявитель должен прожить во Франции в течение пяти лет со стабильным доходом и продемонстрировать интеграцию во французское общество. Однако людям, которые привлечены к борьбе COVID-19, сократили этот срок только до двух лет, признавая их "великие услуги".

Новости по теме: Во Франции вводят комендантский час из-за увеличения случаев COVID-19

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Франция согласилась помочь Украине с получением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ЦИК назначила довыборы в ВРУ на место нардепа, которого избрали мэром Покровска Законопроект "Об электронных коммуникациях": Тотальный контроль уже близко Юрий Бойко: Мы требуем провести внеочередное заседание Рады и упростить работу ФЛП Илья Кива: Рада должна собраться на внеочередную сессию для рассмотрения ситуации с Сытником
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Как министры борщ варили. МВФ в Украине. Должность для Витренко | Ток-шоу
Митинг предпринимателей в Киеве: От Офиса президента - до дворца
Должность для Витренко. Митинг ФЛП. Новый штамм коронавируса | Детали дня / 22.12.20
ФЛП идут во Дворец
Снежана Егорова | Ток-шоу