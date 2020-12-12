Во Франции мужчина установил абсолютный рекорд, выиграв в лотерею 200 миллионов евро

Евро Фото из открытых источников

Свои деньги мужчина еще не забрал

Во Франции местный житель выиграл рекордный джекпот размером 200 миллионов евро в международной лотерее. Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что владелец выигрышного билета еще не обратился за своими деньгами. Однако у него есть 60 дней, чтобы сделать это. По словам организаторов, победитель правильно угадал все пять из 50 чисел, а также два "счастливых звездных номера".

В целом выигрыш француза стал самой крупной суммой, которую выигрывали в этой лотерее. Предыдущий рекорд составлял 190 миллионов евро. Такие джекпоты дважды выигрывали в Великобритании в 2012 и 2019 годах, а также по одному разу в Португалии в 2014 году и в Испании в 2017 году.

Напомним, не так давно в Киеве разоблачили деятельность компании с ежемесячной прибылью более пол миллиона долларов, которая создавала онлайн-казино "под ключ". Тогда было установлено более 20 онлайн-казино, которые разработала компания.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение бюджетом 5 млрд гривен в следующем году от предоставления лицензий игорному бизнесу. По словам Зеленского, в стране были закрыты тысячи подпольных казино.