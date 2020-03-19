Во Франции медикам, которые борются с коронавирусом, пришлют килограммы шоколада в знак поддержки

Фото из открытых источников

Один из французских шоколатье хочет отправить в больницы свыше 400 кг сладостей

Владельцы шоколадных домов Франции решили подбодрить медицинский персонал, который борется с коронавирусом, и договорились отправить в больницы килограммы шоколада.

Об этом сообщает Le Monde.

"Предлагать шоколад не кажется существенным, но он, несомненно, приносит удовольствие", - сказали в одном из медучреждений.

Как пояснили французские шоколатье, таким образом они хотят добавить врачам "мужества и спокойствия".

Новости по теме: В Житомире зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

Один из шоколатье даже вызвался направить в госпиталь около 400 килограммов шоколада.

Известно, что к акции присоединилась и компания Puyricard, которая направит свои сладости в больницы Парижа, Марселя, Тулузы и коммуны Салон-де-Прованс.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к народу и заявил о внедрении в стране карантинных мероприятий.