Во Франции из-за эпидемии коронавируса перенесли Каннский кинофестиваль

Одним из вариантов является перенос кинособытия на лето

Организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что из-за распространения коронавируса COVID-19 не смогут провести мероприятие в предварительно установленные сроки. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице фестиваля.

"В настоящее время глобального кризиса в сфере здравоохранения наши мысли направлены к жертвам COVID-19, и мы выражаем свою солидарность со всеми, кто борется с болезнью. Сегодня мы приняли такое решение: Фестиваль в Каннах не может проводиться в установленные сроки с 12 по 23 мая", - заявили организаторы.

Как отмечается, в настоящее время рассматривают несколько вариантов, главным из которых является простой перенос на конец июня-начало июля 2020 года. Организаторы обещают сообщить свое окончательное решение позже, когда развитие французской и международной ситуации в сфере здравоохранения разрешит оценить реальную возможность проведения конкурса. Также будут проведены соответствующие консультации с правительством Франции и мэрией города, правлением фестиваля, участниками и всеми партнерами.

Напомним, накануне стало известно, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" официально отменен из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет принял решение перенести его на 2021 год.

По этой причине группа Go_A, выигравшая национальный отбор, будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.