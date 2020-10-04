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Во Франции и Италии из-за шторма "Алекс" погибли 2 человека, еще 25 пропали без вести

В некоторых районах выпала 4-месячная норма осадков

Последствия шторма "Алекс" AFP

Во Франции и Италии из-за шторма "Алекс" погибли по меньшей мере 2 человека, еще 25 пропали без вести. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что шторм принес ветер и проливные дожди, которые вызвали сильное наводнение. Вследствие этого ряд деревень вокруг Ниццы понесли серьезные убытки. На севере Италии дороги и мосты были снесены паводковой водой, а несколько рек вышли из берегов. Также шторм коснулся Пьемонта, Ломбардии и Лигурии. Из-за этого 2 человека погибли, а еще 17 пропали без вести на северо-западе страны.

В то же время во Франции числятся пропавшими без вести 8 человек. Местное метеорологическое агентство заявило, что в некоторых районах за 24 часа выпало 450 мм осадков, что является 4-месячной нормой. Еще в пятницу шторм поразил западное побережье Франции, из-за чего десятки тысяч домов потеряли власть.

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Напомним, недавно из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты Соединенных Штатов Америки, без электричества остались более 550 тысяч человек. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветки.

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