Во Франции хотят запретить публиковать фото и имена полицейских в медиа

Во Франции хотят запретить разглашать имена полицейских в медиа Фото из открытых источников

Парламент таким образом пытается обезопасить правоохранителей от возможных нападений

Во Франции хотят запретить публикацию имен и фотографий полицейских в медиа с целью ограждения их от нанесения физического или психологического вреда. Об этом сообщает Financial Times.

С этой целью парламент намерен принять соответствующий законопроект, который является частью правительственной стратегии борьбы с преступностью и терроризмом.

Так, согласно документу, за упоминание имен полицейских или публикацию их фотографий для нанесения физического или психологического вреда нарушителям может грозить лишение свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Однако, законопроект раскритиковали французские журналисты, а также либеральные и левые политики. На фоне этого на прошлой неделе во Франции прошли протесты против возможного нововведения. Противники законопроекта видят в этом попытку прекратить освещение участившихся во Франции случаев полицейского насилия.

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Однако, министр внутренних дел Жеральд Дарманен опроверг это предположение. В частности, он подчеркнул, что журналисты могут продолжать съемки полицейских операций. Однако запрещается сопровождать фото призывами к насилию и предоставлять полные имена и адреса полицейских.

Позже законопроект исправили: к нему добавили поправку о том, что индивидуальные номера полицейских разглашать в медиа не запрещается.

Напомним, в конце октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что учитывая нападения, которые ранее произошли в разных французских городах, в стране объявлен наивысший уровень террористической угрозы.