Во Франции еще одно нападение: Мужчина набросился с ножом на полицейских

Попытка теракта в Авиньоне Фото из открытых источников

На этот раз инцидент произошел в Авиньоне, нападавшего убили до того, как он успел кого-то ранить

Во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских. Об этом сообщает Europe 1.

Отмечается, что при нападении на правоохранителей мужчина кричал "Аллах Акбар". В ответ полиция открыла огонь. По данным СМИ, нападавшего ликвидировали.

Сейчас правоохранители расследуют этот инцидент.

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Напомним, сегодня ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам, в результате чего три человека погибли. Мэр города назвал трагедию "терактом".