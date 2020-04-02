Во Франции археологи нашли древний некрополь времен раннего бронзового века

Фото: Inrap

В одной из могил обнаружили останки взрослого человека с многочисленными украшениями

На севере Франции археологи наткнулись на некрополь времен бронзового века, которому около 7 тысяч лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции.

Как выяснили археологи, некрополь состоит из шести захоронений.

Больше всего их удивило то, что люди были похоронены в положении эмбриона.

В одной из таких могил археологи обнаружили останки взрослого человека, который, возможно, был важным членом общества, поскольку в захоронении находилось 180 морских раковин.

Ученые предполагают, что это могли быть украшения, пришитые к одежде.

Пока артефакты отправили на анализ, а оценка уровня их износа расскажет ученым, были ли эти украшения созданы специально для погребальной одежды или человек носил их в своей повседневной жизни.

Также рядом с этим захоронением обнаружили могилу ребенка, умершего в возрасте восьми лет. У головы погребенного нашли небольшую керамическую чашу.

Ученым удалось узнать, что некрополь располагался в непосредственной близости от границы поселения, что является редкостью для находок эпохи неолита в этом регионе.

Кроме этого, были раскопаны многочисленные захоронения, созданные чуть позже — между 3500 и 3000 годами до нашей эры - в них также были найдены артефакты, в частности кременной топор и два глиняных сосуда.

К слову, одна из могил оказалась атипичной, поскольку она была использована для погребения трех человек - сначала в ней похоронили подростка, однако потом ее раскопали и похоронили в могиле тела двух взрослых, причем в тазовой кости у одного из них ученые обнаружили кремневый наконечник стрелы.

Предполагают, что эти люди стали жертвами какого-то вооруженного конфликта.

Новости по теме: Археологи нашли на Бали самый большой в Юго-Восточной Азии клад древнеримских монет и украшений

В связи с этим ученые упомянули, что уже находили на территории Франции в долине реки Эна подобные захоронения - тогда могилы подростков раскапывали, чтобы похоронить в них тела взрослых людей и их смерть тоже была насильственной.

Теперь археологи утверждают, что подобные захоронения могут быть связаны с неизвестной науке древней ритуальной практикой.

Ранее сообщалось, что в Словакии археологи обнаружили уникальные фрагменты цивилизации, которая исчезла 5400 лет назад.