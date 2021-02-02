Во Флориде во время перестрелки убили двух агентов ФБР, еще трое ранены
Агенты пытались арестовать мужчину, который был причастен к делу о детской порнографии
В американском штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой были убиты два агента Федерального бюро расследований США, а еще трое получили ранения. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно сообщению, стычка произошла, когда федеральные агенты пришли с ордером на арест по делу о жестоком обращении с детьми. Известно, что подозреваемый, который забаррикадировался в доме на несколько часов, также погиб.
По информации ФБР, двое агентов госпитализированы, их состояние стабильное, о состоянии третьего раненого пока не сообщается.
В местных СМИ появилась информация о том, что в течение нескольких часов до начала перестрелки подозреваемый заперся в доме в престижном районе города Санрайз, неподалеку от Майами. Известно, что он застрелился.
Кроме этого, есть информация о том, что агенты ФБР хотели получить доступ к компьютеру подозреваемого и других доказательств по делу, что касалось детской порнографии.
Напомним, недавно в Одесской области несовершеннолетний устроил стрельбу на одной из детских площадок.