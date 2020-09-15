В США требуют эксгумации тела экс-президента Уоррена Хардинга

Нан Бриттон и ее дочь Элизабет Близинг, которая была дочерью президента США BBC Украина

Мужчина хочет доказать родственную связь с бывшим лидером страны

Внук бывшего президента США Уоррена Хардинга заявил, что требует эксгумации останков республиканца, чтобы подтвердить, что между ними есть родственная связь, передает BBC.

Джеймс Близинг заявил суду, что хочет установить свое происхождение с"научной уверенностью". Впрочем другие члены семьи Хардинга выступили против такого требования, которое было озвучено еще в мае.

Они заявляют, что приняли доказательства ДНК, что мать мистера Близинга, Элизабет Энн Близинг, была дочерью президента Хардинга и Нан Бриттон.

Уоррен Хардинг, 29-й президент США, имел внебрачные отношения с Бриттон до и во время своей каденции между 1921 и 1923 годами.

Об этом романе стало известно лишь после того, как президент Хардинг умер от сердечного приступа в 1923 году.

Бриттон рассказала об их отношениях в книге "Дочь президента", но никогда не искала доказательств ДНК, подтверждающие, что ее отцом был Уоррен Хардинг.

Других детей у 29-го президента США не было. В 2015 году генетический анализ подтвердил совпадение между ДНК г-на Близинга и двумя другими родственниками Хардинга.

Официально о биологической связи господина Близинга с Хардингом объявила компания AncestryDNA. Несмотря на это претензии появились накануне 100-летия избрания Хардинга президентом в 1920 году.

Родственники Хардинга готовятся отметить этот юбилей обновлением города и созданием президентского центра в городе Огайо, возле которого в 1865 году родился будущий президент.

В то же время Джеймс Близинг сказал, что заслуживает того, чтобы "его история, история его матери и история его бабушки также вошли в залы и музеи этого города".

Он сказал, что надеется изменить это, когда предоставит дополнительные доказательства ДНК о его биологической связи с Хардингом.

Иск господина Близинга по эксгумации останков Хардинга с его президентского мемориала в Марионе обжаловали другие родственники бывшего президента.

"К сожалению, широкого признания потомками, историками и биографами (и самим господином Близингом) того, что он является внуком президента Хардинга, для него недостаточно", - сказали родственники в обращении в суд.

Организация Ohio History Connection, которая занимается домом и мемориалом Хардинга, заявила, что не занимает никакой позиции относительно семейных споров.

Однако посоветовала суду рассмотреть множество спорных вопросов перед тем, как разрушить запечатанный саркофаг Мемориала Хардинга.

Некоммерческая организация заявила, что принимает результаты ДНК 2015 года "как факт" и планирует внести в новый музей раздел о Нан Бриттон и ее дочери.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея "Долина павших" за шесть дней до начала работ.