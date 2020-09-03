Внешние силы пытаются вбить клин в наши отношения с Россией, - премьер Беларуси

Роман Головченко Фото из открытых источников

Соответствующее заявление премьер сделал во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным

Внешние силы пытаются разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции и вбить клин в наши отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передаёт Интерфакс.

"Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо знакомый нам по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия", - сказал Головченко.

По словам премьера, визит российского премьера после президентских выборов в Беларуси является "доказательством подлинных братских отношений между странами в непростое время".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко договорился в ближайшее время встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве.