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ВМС США впервые сбили баллистическую ракету с корабля. Видео

Ракета-перехватчик SM-3 Block IIA Фото из открытых источников

Запуск ракеты-мишени и ее перехват над Тихим океаном состоялись 16 ноября

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету благодаря ракете-перехватчику SM-3 Block IIA, которая была запущена с корабля в Тихом океане на северо-востоке штата Гавайи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса командующего Тихоокеанского флота США.

Согласно сообщению, запуск ракеты-мишени и ее перехват над океаном состоялись 16 ноября. С испытательного полигона на Маршалловых островах была запущена межконтинентальная баллистическая ракета-мишень в направлении открытого океана на северо-востоке от Гавайев.

В ответ, с помощью системы ПРО Aegis Combat System, с эскадренного миноносца USS John Finn была выпущена ракета-перехватчик SM-3 Block IIA, которая смогла уничтожить баллистическую ракету.

"Это было невероятное и критически важное достижение для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA", - заявил глава Агентства противоракетной обороны США, вице-адмирал Джон Хилл.

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Напомним, ранее ВМС Франции в Средиземном море успешно запустили крылатую ракету, испытав возможности новейшей атомной лодки "Суфрен".

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