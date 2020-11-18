ВМС США впервые сбили баллистическую ракету с корабля. Видео

Запуск ракеты-мишени и ее перехват над Тихим океаном состоялись 16 ноября

Согласно сообщению, запуск ракеты-мишени и ее перехват над океаном состоялись 16 ноября. С испытательного полигона на Маршалловых островах была запущена межконтинентальная баллистическая ракета-мишень в направлении открытого океана на северо-востоке от Гавайев.

В ответ, с помощью системы ПРО Aegis Combat System, с эскадренного миноносца USS John Finn была выпущена ракета-перехватчик SM-3 Block IIA, которая смогла уничтожить баллистическую ракету.

"Это было невероятное и критически важное достижение для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA", - заявил глава Агентства противоракетной обороны США, вице-адмирал Джон Хилл.

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Напомним, ранее ВМС Франции в Средиземном море успешно запустили крылатую ракету, испытав возможности новейшей атомной лодки "Суфрен".