ВМС Британии зафиксировали высокую активность кораблей РФ у своих берегов

Британские ВМС отслеживали движение девяти кораблей РФ royalnavy.mod.uk

Российские корабли проводили учения в районах Атлантики

Вблизи территориальных вод Великобритании зафиксировали "значительное присутствие" российских кораблей. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Британии.

Как отмечается, в течение последних двух недель восемь британских кораблей ВМС заметили движение девяти кораблей Российской Федерации.

"За каждым движением русских - подводной лодкой, эсминцем, корветом, патрульным кораблем, вспомогательными буксирами и кораблями-поставщиками - внимательно наблюдали восемь кораблей королевского флота от Ла-Манша и Кельтского моря до вод вблизи западного побережья Шотландии", - говорится в заявлении.

Британские ВМС отслеживали движение девяти кораблей РФ royalnavy.mod.uk

Британские ВМС отслеживали движение девяти кораблей РФ royalnavy.mod.uk

В частности, за передвижениями девяти объектов российских ВС наблюдали фрегат HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond и HMS Kent, а также сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne.

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По предварительной информации, российские корабли проводили учения в ряде районов Атлантики, и британские корабли сопровождали их во время возвращения в районы базирования.

Напомним, в августе британские военные обнаружили девять российских кораблей, находившихся неподалеку от британских территориальных вод.