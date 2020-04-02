Bloomberg: Власти США запросили у Пентагона 100 тыс. мешков для захоронения людей

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Пентагон уже рассматривает возможность закупки 50 тысяч мешков

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) запросило у Пентагона 100 000 мешков для захоронения трупов на фоне стремительного распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам нескольких источников, которые ознакомлены с запросом федеральной службы, Пентагон уже рассматривает возможность покупки 50 000 мешков.

Этот шаг является мрачным контрапунктом развертывания Пентагоном двух больничных кораблей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, нацеленным на ослабление давления на региональные больницы, перегруженные пандемией.

Вчера высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что к 200 000 американцев погибнет в результате вспышки коронавируса в США даже после того, как будут введены еще 30 дней жестких ограничений. Рассматривая прогнозы, президент Дональд Трамп предупредил американцев о сложном будущем периоде.

Напомним, эксперты, которые входят в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа, заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.