Власти Нидерландов вводят в стране комендантский час

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На такой шаг пошли впервые со времен Второй мировой войны

Парламент Нидерландов поддержал большинством правительственное предложение о введении в стране комендантского часа. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, таким образом комендантский час будет действовать с 23 января в период с 21:00 по 4:30 по местному времени.

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Как отмечается, исключение будет сделано только для особых потребностей и ситуаций, в частности для работников, которые должны работать в ночное или вечернее время, для случаев оказания медицинской помощи и выгула животных.

Известно, что за нарушение правил будут предусмотрены штрафы до 95 евро. Ожидается, что режим комендантского часа в вечернее и ночное время продлится минимум до 9 февраля.

Напомним, в Нидерландах, где продолжается введенный в середине декабря жесткий карантин, зафиксировали уже около 100 случаев побочных эффектов после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.