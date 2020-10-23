Власти КНДР предупредили жителей, что из Китая сунет желтую пыль с коронавирусом

Прогноз погоды на телевидении КНДР Фото из открытых источников

В четверг улицы Пхеньяна практически опустели.

Телевидение КНДР вечером в среду посоветовало жителям меньше выходить на улицу, когда ветер несет желтый пыль с соседнего Китая, поскольку он может быть заражен коронавирусом. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В частности, Центральное телевидение КНДР в среду включило в прогноз погоды на ближайшие сутки предупреждение о пылевой буре. Отдельным распоряжением на 24 часа в стране были приостановлены все строительные работы под открытым небом.

И в Северную, и в Южную Корею летит с запада пыль, которую нередко путают с токсичными выбросами китайской промышленности. Следовательно, природное явление вызывает у людей опасения за свое здоровье.

Впрочем, в четверг главный орган северокорейской Компартии "Нодон синмун" призвал всех трудящихся осознать опасность вторжения вредоносных вирусов в связи с пылевым облаком.

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Государственные СМИ Северной Кореи настаивают, что данные о переносе коронавирус воздушным путем требуют "со всей серьезностью относиться к приходу пылевого облака".

Несмотря на официальные заявления, что коронавируса в КНДР нет, власти, очевидно, придают проблеме большое значение. В частности, глава страны Ким Чен Ын регулярно проводит совещания на высоком уровне по этому вопросу и требует строгого соблюдения ограничительных мер.

Эксперты считают крайне маловероятным, чтобы в стране действительно не было ни одного случая заболевания.

В пятницу пыль над Корейским полуостровом рассеялась, и по прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные ее не будет.

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Ранее сообщалось, что лидер Северной Корее Ким Чен Ын запретил гражданам держать собак, так как те являются "испорченным трендом буржуазной идеологии".