Власти Китая предполагают вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая предполагает вторую волну эпидемии COVID-19 BBC

В Китае считают, что теперь в зоне риска оказался Пекин

Власти Китая заявляли, что фактически остановили распространение коронавирусной инфекции, однако в стране опасаются второй волны COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, количество новых случаев заражения в Китае в последние дни значительно уменьшилось. В частности, большинство, по данным властей, приходится на иностранцев и тех, что заразились от этих людей. Тогда как на пике эпидемии в Китае каждый день появлялись тысячи новых случаев инфицирования.

По предварительной информации, в настоящее время в Китае примерно три тысячи людей продолжают лечиться от коронавирусной инфекции. Более 70 тысяч уже выздоровели, 3300 умерли. За последние сутки в стране зафиксировано три смерти от COVID-19.

Однако, власти Китая считают, что теперь в зоне риска оказался Пекин через так называемое "завоз" коронавируса иностранцами.

"Есть свидетельства местных врачей, что цифры занижались. Независимого подтверждения того, точной ли была китайская статистика, нет. Информация о коронавирусе в стране жестко цензурується", - отметили в издании.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что в Ухане, которое считается началом вспышки эпидемии коронавируса, умалчивают о новых случаи заболевания COVID-19, а многих пациентов официально не регистрируют в больницах.