Власти Испании заявляют, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

В Испании дезинфицируют улицы Фото из открытых источников

Сейчас там размышляют над введением комендантского часа

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что распространение пандемии COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым. Об этом сообщает Агентство Reuters.

Министр здравоохранения Испании в четверг описал вторую волну коронавирус, охватившего страну, как "неконтролируемую". По его словам, правительство сейчас обдумывает, стоит ли вслед за Францией и другими европейскими странами вводить комендантский час.

"Вторая волна-это реальность. Во многих районах нашей страны эпидемия вышла из-под контроля", - заявил Илла.

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Напомним, накануне Испания стала первой западноевропейской страной, в которой зафиксировали 1 миллион случаев болезни COVID-19. Число погибших в результате пандемии в стране сейчас составляет 34 366 человек.