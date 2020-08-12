Власти Бреста подтвердили привлечение военных для сдерживания протестов

REUTERS

Десантники использовались только для окружения районов

Власти Бреста подтвердили, что использовали подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады для сдерживания протестов. При этом военные использовались исключительно для окружения тех районов, где уже был наведен порядок. Об этом сообщил начальник Управления внутренних дел Брестовского областного исполкома Александр Астрейко, передает Sputnik.by.

"Подразделения 38 - й бригады использовались только в рамках окружения тех участков, на которых уже был наведен порядок и для того, чтобы не дать другим правонарушителям туда вернуться и снова проводить какие-то действия", - заявил Астрейко.

По его словам, в результате столкновений в Бресте около 300 человек были привлечены к административной ответственности. При этом точное количество задержанных не сообщили, сославшись, что еще идет проверка.

Новости по теме: В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Беларуси

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов, 10 августа, в стране было задержано более двух тысяч человек.

Новости по теме: Протесты в Беларуси: в МИД рассказали о пострадавших среди украинцев

Вчера, 11 августа, в МВД Беларуси заявили, что не будут разглашать информацию о том, где находятся задержанные во время массовых протестов граждане. Вечером из-за продолжения митингов в Минске снова закрыли метро, а до станции, где накануне погиб протестующий, несли цветы.

Позже МВД Беларуси сообщило, что в ночь протестов с 11 на 12 августа в стране задержали более тысячи человек, а следователи открыли 17 уголовных дел.

Сегодня силовики подтвердили информацию о том, что для подавления протестов открывали огонь на поражение.