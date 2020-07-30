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Власти Беларуси связывает задержание "вагнеровцев" с делом блогера Сергея Тихановского

Сергей Тихановский Фото из открытых источников

Его жена участвует в выборах

Власти Белоруссии связывает задержание россиян с делом блогера Сергея Тихановского, жена которого принимает участие в выборах президента. Об этом сообщает пресслужба следственного комитета РБ.

33 гражданина России были задержаны в Беларуси в рамках расследования уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам, подозреваемым по которому проходит блогер Сергей Тіхановском. Об этом говорится в пресс-релизе белорусского Следственного комитета.

Фигурантом дела, кроме Тихановского, есть также белорусский оппозиционер, участник выборов президента 2010 года Николай Статкевич.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании". Ими оказались участники ЧВК Вагнера. По данным белорусских правоохранителей, боевики прибыли в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

После чего в СБУ сообщили, что Украина будет инициировать экстрадицию своих граждан, которых задержали в Беларуси вместе с другими бойцами ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне так называемой "ДНР".

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