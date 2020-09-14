Визит Лукашенко в Россию: Путин пообещал Беларуси в "сложные времена" кредит 1,5 млрд долларов

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Сейчас министры финансов двух стран ведут работу в этом направлении

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Медуза".

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный - 1,5 миллиарда долларов - и мы это сделаем!"- сказал Путин.

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Он также отметил, что сейчас министры финансов Российской Федерации и Республики Беларусь "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

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Примечательно, Россия — основной источник внешних заимствований для правительства Белоруссии. На российские кредиты по состоянию на конец первого квартала 2020 года приходилось 48% внешнего госдолга страны — 7,92 миллиарда долларов. Начиная с 2008 года правительство России и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого президент РФ раскритиковал позицию Украины относительно Минских соглашений.