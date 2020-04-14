Виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, - Помпео

Майк Помпео. EPA-EFE

Госсекретарь считает, что сейчас важно понять, как и где все началось

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавирус COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Помпео выразил сожаление из-за того, что Китай не предоставил своевременно информацию о новый вирус, который впервые появился в Ухани.

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам совершенно необходимо сосредоточиться на задаче, которая стоит перед нами, - задачи создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику", - заявил он.

Помпео считает, что сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

Напомним, ранее Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении ложной информации в отношении коронавирус COVID-19.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майк Помпео, во время которой обсудили вопросы противодействия коронавирус.