Видео дня: В Японии представили гигантского робота Gundam

Гигантский робот из аниме-франшизы Gundam GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

Высота двигающегося робота составляет 18 метров

В соседнем с Токио портовом городе Иокогама презентовали гигантского двигающегося робота из аниме-франшизы Gundam. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

Согласно сообщению, 18-метровая модель является частью масштабного комплекса Gundam Factory, построенного на набережной в районе парка Ямасита. Робот стоит в специальном доке, который выполняет еще и функцию обзорной площадки.

В одном из павильонов парка с помощью технологии дополненной реальности посетители смогут опробовать себя на месте пилота Gundam, расположившегося в его головной части.

Открытие Gundam Factory изначально было запланировано на лето 2020 года, однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Посетителям комплекс будет доступен с 19 декабря. Цена билета в зависимости от посещаемого объекта составит от 1650 до 3300 иен (от 16 до 32 долларов).

Справка:



Первый полнометражный анимационный фильм про человекоподобных боевых роботов Gundam появился в 1979 году, он назывался Mobile Suit Gundam. Этот сериал считается одним из величайших произведений аниме в истории Японии наряду с получившим мировую известность "Евангелионом". Впоследствии были выпущены десятки других аниме Gundam, а сама франшиза активно используется до сих пор.

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