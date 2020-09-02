Видео дня: В Великобритании очевидцы сняли, как дельфин сбежал из моря в реку

Животное находилось в 21 километре от моря

В Великобритании, в графстве Кембриджшир, супруги сняли на видео то, как дельфин сбежал с моря и заплыл на 13 миль (почти 21 километр) в воды местной реки. Об этом сообщает SWNS.

Согласно сообщению, необычное поведение животные снял Ричард Прист вместе со своей женой Сереной во время прогулки. Пара шла вдоль реки Нин в своем родном городе Висбеч, когда увидела в воде плавник животного.

Как отмечается, это событие шокировало 32-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, ведь животное находилось в 21 километре от моря. На кадрах видно, как дельфин выныривает по поверхности реки.

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Напомним, ранее в зоопарке Форт-Уэрта в американском штате Техас сняли, как слон по кличке Полковник уснул под водой.