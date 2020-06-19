Видео дня: В Минске образовалась живая цепь в знак протеста против ареста оппозиционного кандидата в президенты

Живая цепь в Минске Фото из открытых источников

Протестующие придерживаются социальной дистанции, однако лишь часть из них в защитных масках

В белорусской столице Минске местные жители вышли на акцию против ареста оппозиционного политика Виктора Бабарико. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, противника действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико арестовали по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

В связи с этим тысячи граждан образовали так называемую живую цепь, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Бабарико. Заметим, этот политик является потенциальным претендентом от оппозиционной партии на пост президента Беларуси на предстоящих президентских выборах.

По предварительной информации, в связи с пандемией коронавируса в стране, во время акции протестующие соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, накануне, 18 июня, в Беларуси задержали бизнесмена Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. После чего мужчин доставили на допрос в Комитет государственного контроля. По предварительной информации, бизнесмена и его сына допрашивают в рамках дела по "Белгазпромбанку", которым соперник Лукашенко руководил в течение 20 лет.