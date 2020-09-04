Видео дня: В Мексике стройплощадка превратилась в огромные раскопки с останками мамонтов

Строители обнаружили останки двух сотен животных

В Мексике во время строительства аэропорта рабочие раскопали огромное кладбище мамонтов. Об этом сообщает Euronews.

Согласно сообщению, останки древних животных обнаружили еще в начале года. По словам ученых, 15 тыс. лет назад на месте, где расположен аэропорт, было мелкое озеро, что стало ловушкой для сотен животных. Вполне возможно, что кого-то из них добивали и древние охотники.

Как отмечается, на территории нынешней Мексики жили так называемые колумбовы мамонты. Они были не такие пушистые, как более известные шерстистые, однако чуть крупнее по размерам. Также на древнем кладбище животных ученые нашли верблюдов и лошадей.

Новости по теме: Археологи в Израиле обнаружили рисунки исчезнувшей цивилизации

"Эти исследования позволят нам понять, какое влияние на исчезновение мамонтов оказали климатические изменения, или верно другое предположение - о том, что в их вымирании ключевую роль сыграли люди", - рассказал палеонтолог Хоакин Арройо Кабралес.

Следует заметить, что не так давно лишь в 20 километрах от будущего аэропорта были раскопаны древние ямы-ловушки, куда попадали те же мамонты. Также там нашли и множество орудий, сделанных из костей этих животных.

Сейчас большие масштабы строительства позволят рабочим и палеонтологам не мешать друг другу, однако аэропорт должен быть достроен в 2022 году.

Новости по теме: Археологи нашли в Египте пещеру с древними рельефными гравюрами

Напомним, ранее ученые с кафедры биологических наук из Университета Буффало установили, почему вымерла последняя популяция мамонтов на Земле.