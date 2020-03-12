Видео дня: В космосе обнаружили планету, на которой идет железный дождь

Планета WASP-76b ESO

Экзопланета находится на расстоянии 640 световых лет от Земли

Астрономы из Женевского Университета нашли горячую экзопланету, на которой идет дождь из расплавленного железа. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

Как отмечается, планету назвали WASP-76b. Она расположена в 640 световых лет от Земли.

Исследователи сообщили, что планета всегда повернута одной стороной к своей звезде. Температура на "дневной стороне" поднимается до 3000°C. В результате такой высокой температуры молекулы делятся на атомы, а железо на поверхности начинает испаряться.

В то же время, на "ночной стороне" планеты температура достигает 1500°C. Астрономы рассказали, что разница температур приводит к сильным ветрам, которые переносят испорившееся железо с теплой стороны на холодную. Таким образом, железо охлаждается и выпадает на поверхность в виде дождя.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили крупную экзопланету, которая имеет на поверхности жидкую воду. Она находится на расстоянии 124 световых года. По размерам она в два раза превышает Землю.