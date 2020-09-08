Видео дня: В Китае открыли самый длинный в мире стеклянный подвесной мост на высоте 201 метр над рекой

Стеклянный мост Фото из открытых источников

Его длина составляет 526 метров

В китайской провинции Гуандун через реку Ляньцзян открыли самый длинный в мире стеклянный подвесной мост — его длина 526 метров. Об этом сообщает прессслужба Книги рекордов Гиннеса.

Как отмечается, мост построили на высоте 201 метр над рекой, на нем одновременно может быть 500 человек.

Его стекло состоит из трех слоев общей толщиной 4,5 сантиметра, которое сделано так, что посетители могли видеть, что происходит у них под ногами.

На мосту есть стальные перила шириной 8,8 метра. Также в некоторых местах мост становится шире, чтобы образовать условные смотровые площадки для фото.

Дизайнеры хотели, чтобы мост не сильно выделялся на фоне природы, поэтому сделали его достаточно минималистичным.

Ранее самый длинный подвесной стеклянный мост также был в Китае, длиной в 488 метра. Его открыли в 2017 году в провинции Хэбэй.

Ранее сообщалось, что в июле, в Николаеве возникла чрезвычайная ситуация - состоялось саморазведение Ингульского моста.