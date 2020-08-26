Видео дня: В Италии на песчаный пляж обрушился торнадо

Пляж Песколузе, Италия Фото из открытых источников

Несколько отдыхающих получили легкие травмы

В итальянском регионе Апулия очевидцы засняли на видео торнадо на одном из местных пляжей. Об этом сообщает EuroNews.

Согласно сообщению, торнадо обрушился на песчаный пляж Песколузе. По данным местные СМИ, несколько отдыхающих на берегу людей получили легкие травмы.

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