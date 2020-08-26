live
Новости » Мир Читати новину українською

Видео дня: В Италии на песчаный пляж обрушился торнадо

Пляж Песколузе, Италия Фото из открытых источников

Несколько отдыхающих получили легкие травмы

В итальянском регионе Апулия очевидцы засняли на видео торнадо на одном из местных пляжей. Об этом сообщает EuroNews.

Согласно сообщению, торнадо обрушился на песчаный пляж Песколузе. По данным местные СМИ, несколько отдыхающих на берегу людей получили легкие травмы.

Новости по теме: Видео дня: В Харьковской области пронесся песчаный смерч

Ранее сообщалось, что в Крыму в городе Щелкино очевидцы сняли смерч, который пронесся над Азовским морем. Отмечается, что в последнее время смерчи участились в Крыму.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Дмитрий Спивак в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - полное видео Телеведущая Наташа Влащенко намерена подавать в суд на экс-помощника депутата Тараса Писаржевского Юлия Мендель в эксклюзивном интервью с Наташей Влащенко, – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Трамп VS Байден. Кто станет хозяином Белого дома? |
Вадим Карасев | Повышение минималки. Празднование Дня Независимости | 25.08.20
Олеся Медведева | Ток-шоу