Видео дня: Пэрис Хилтон заявила, что идет в президенты США, а "заместителем" видит Рианну

Пэрис Хилтон Фото из открытых источников

В случае победы Пэрис перекрасит Белый дом в розовый цвет

Американская модель, актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон заявила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом она сообщила в видеоролике в Twitter.

Так, артистка выставила в сеть это объявление и подписала хэштегом #ParisForPresident ("Пэрис в президенты").

В видеоролике, где звезда отвечает на вопрос о президентских гонках, Хилтон заявила: "Да, я баллотируюсь".

Также американка добавила, что своим заместителем видит певицу Рианну, мол, "она красивая и талантливая, из нее выйдет отличный президент".

Кроме этого, что в случае победы Хилтон покрасит Белый дом в розовый цвет и позволит в нем присутствие домашних животных.

Напомним, недавно американский рэпер Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. Исполнителя поддержали Ким Кардашьян и Илон Маск.