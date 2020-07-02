Видео дня: Над Токио пролетел яркий метеор, который напугал местных жителей

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Метеор вызвал звуки, которые напоминали взрыв

В четверг ночью, 2 июля, в небе над японской столицей Токио пролетел яркий метеор со звуками, похожими на взрыв. Об этом сообщает The Japan Times.

"Яркий метеор пересек небо над Токио в начале четверга, и много людей сказали, что слышали, как он взорвался", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утром в социальных сетях местные жители стали рассказывать, что слышали нечто похожее на взрыв или большой удар.

"Я думал, что человек, который живет (в квартире) выше, сбил полку", - написал один из пользователей, а другой сказал: "Я думал, что мой ребенок, который спит на втором этаже, упала с кровати".

Тогда как другая часть жителей Токио стали свидетелями того, как небо внезапно осветилось.

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Напомним, недавно над территорией Хорватии пролетел метеорит, который вскоре громко взорвался. Это явление было видно на большинстве территории Хорватии, а также в Италии.