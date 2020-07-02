Видео дня: Над Токио пролетел яркий метеор, который напугал местных жителей
Метеор вызвал звуки, которые напоминали взрыв
В четверг ночью, 2 июля, в небе над японской столицей Токио пролетел яркий метеор со звуками, похожими на взрыв. Об этом сообщает The Japan Times.
"Яркий метеор пересек небо над Токио в начале четверга, и много людей сказали, что слышали, как он взорвался", - говорится в сообщении.
Как отмечается, утром в социальных сетях местные жители стали рассказывать, что слышали нечто похожее на взрыв или большой удар.
"Я думал, что человек, который живет (в квартире) выше, сбил полку", - написал один из пользователей, а другой сказал: "Я думал, что мой ребенок, который спит на втором этаже, упала с кровати".
Тогда как другая часть жителей Токио стали свидетелями того, как небо внезапно осветилось.
Напомним, недавно над территорией Хорватии пролетел метеорит, который вскоре громко взорвался. Это явление было видно на большинстве территории Хорватии, а также в Италии.