Видео дня: На Мадагаскаре обнаружили хамелеона, который считался вымершим

Хамелеон Фото из открытых источников

Редких животных ученые обнаружили у себя, как говорится, под носом

Мадагаскарского хамелеона из списка 25 самых разыскиваемых видов, который считался вымершим, переоткрыли через 100 лет, передает Salamandra.

Отмечается, что немецкие герпетологи (зоологи, которые изучают земноводных и пресмыкающихся) обнаружили на Мадагаскаре хамелеона Furcifer voeltzkowi, который не встречался с 1913 года и считался вымершим. Интересно, что этот вид ученые обнаружили не в глухих и отдаленных лесах, а в саду при гостинице.

Вид хамелеонов Furcifer voeltzkowi впервые был описан в 1893 году. Ученые опасались, что он исчез. Природоохранная организация Global Wildlife Conservation даже включила этого хамелеона в список 25 самых разыскиваемых видов.

Сообщается, что команда герпетологов из Зоологической государственной коллекции Мюнхена решила прояснить судьбу Furcifer voeltzkowi. Специалисты отправились в провинцию Махадзанга на северо-западе Мадагаскара, где эти животные были впервые обнаружены.

Ученые нашли вид, считавшийся пропавшим, не в лесах, а саду при гостинице в поселке Кацепи. Они обнаружили трех самцов и 15 самок.

Герпетологи также впервые описали самок Furcifer voeltzkowi. Дамы мельче самцов и активнее меняют цвета.

Эксперты также выдвинули гипотезу, почему хамелеоны не попадались на глаза людям. Они считают, что Furcifer voeltzkowi вылупляются из яиц с приходом сезона дождей (в октябре-ноябре), быстро растут и начинают размножение. К началу сухого сезона все взрослые хамелеоны умирают, оставив после себя кладки яиц. В результате, животных можно встретить только в течение нескольких месяцев в году, когда большинство дорог к местам их обитания размыты обильными дождями.

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