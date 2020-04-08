Видео дня: Каким увидели Суперлуние или Розовую Луну в разных уголках планеты

Фото из открытых источников

Ученые называют такое явление "комбо-луной"

Сегодня, 8 апреля, люди имели возможность наблюдать за необычным астрономическим явлением - "розовым суперлунием" или Розовой Луной, которая стала крупнейшей и самой яркой в этом году.

Подобное явление люди наблюдали в 5:36 по киевскому времени.

В это время расстояние между Землей и Луной меняется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров из-за эллиптической орбиты, по которой спутник вращается вокруг Земли.

При прохождении полной Луной суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре.

Из-за того, что освещенность поверхности Луны остается неизменной, а Луна становится ближе, он выглядит на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Онао станет четвертым и последним в этом году.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года состоялось уникальное астрономическое явление - кольцеобразное затмение Солнца, или "огненное кольцо", которое стало пятым и последним затмением в 2019 году.