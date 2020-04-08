Видео дня: Каким увидели Суперлуние или Розовую Луну в разных уголках планеты
Ученые называют такое явление "комбо-луной"
Сегодня, 8 апреля, люди имели возможность наблюдать за необычным астрономическим явлением - "розовым суперлунием" или Розовой Луной, которая стала крупнейшей и самой яркой в этом году.
Подобное явление люди наблюдали в 5:36 по киевскому времени.
В это время расстояние между Землей и Луной меняется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров из-за эллиптической орбиты, по которой спутник вращается вокруг Земли.
При прохождении полной Луной суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре.
Из-за того, что освещенность поверхности Луны остается неизменной, а Луна становится ближе, он выглядит на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.
Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Онао станет четвертым и последним в этом году.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года состоялось уникальное астрономическое явление - кольцеобразное затмение Солнца, или "огненное кольцо", которое стало пятым и последним затмением в 2019 году.