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Видео дня: Билл Гейтс печет торт с портретом, чтобы поздравить друга Уоррена Баффета с 90-летием

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс

 EPA-EFE

В конце ролика написано поздравление, выполненное из крошек

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил необычно поздравить с днем рождения известного американского миллиардера Уоррена Баффета и испек торт с портретом своего знаменитого друга. Об этом Гейтс написал в своем блоге Gates Notes, где также разместил видео с процессом приготовления. 

"Уоррену Баффетту сегодня исполняется 90 лет. Трудно поверить, что мой близкий друг вступает в десятое десятилетие. Уоррен имеет острый ум 30-летнего, озорной смех 10-летнего и диету 6-летнего. Однажды он сказал мне, что посмотрел данные и выявил, что у первоклассников самые лучшие актуарные шансы, поэтому он решил есть как один из них. Это он лишь полушутя", - написал Гейтс.

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На видео показано, как основатель компании Microsoft печет бисквиты, готовит крем, а также украшает шоколадный торт печеньем. В конце он показывает торт с портретом Баффета, а затем отрезает большой кусок. 

Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от COVID-19, которые не прошли необходимую проверку, а потому могут нести угрозу людям.

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