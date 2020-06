Видео дня: Астронавты NASA вышли с МКС на “космическую прогулку”

"В пятницу астронавты NASA Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали "космическую прогулку" за пределами Международной космической станции для замены литий-ионных батарей в одном из электрогенераторов станции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выход в открытый космос начался в 14:32 по киевскому времени, а через час Кэссиди и Бенкен прибыли к своему рабочему месту.

Today’s spacewalk is underway!‍‍



At 7:32am ET @AstroBehnken & @Astro_SEAL set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a spacewalk that could last as long as seven hours. Live from space: https://t.co/SN3Y9zOMwr