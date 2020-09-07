Видео дня: Американские ученые клонировали лошадь Пржевальского

Ген умершего коня хранили в морозильной камере несколько десятков лет

Клонированный жеребенок Revive & Restore

Американские ученые смогли клонировать лошадь Пржевальского, которая умерла около 20 лет назад. Об этом говорится на сайте компании Revive & Restore, сотрудники которой занимались проектом.

Отмечается, что ген умершего коня хранили в морозильной камере. Новорожденный жеребенок по кличке Курт появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. "Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года", – написали в организации.

Кроме того, по информации американского биолога Бена Новака, это клонирование лошади Пржевальского – первое за последние 17 лет. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч коней, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Ученые заявляют, что Курт стал надеждой на восстановление популяции краснокнижных животных в будущем.

Ранее сообщалось, что в Варшаве сотрудники зоопарка хотят снизить уровень стресса слонов с помощью масла каннабиса. Согласно сообщению, одна из африканских слоних начала тревожиться в марте — после смерти самой крупной самки и старейшины стада в зоопарке.